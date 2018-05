Area di sgambamento a Imperia, Poillucci: “La città dev’essere per le persone e per gli animali”

Imperia. “Mattinata al Parco Urbano per evidenziare non solo la necessità impellente di manutenzione e completamento, ma per dire che finalmente realizzeremo l’area di sgambamento chiesta a gran voce dai proprietari di cani con una raccolta firme, ma poi ignorata dall’Amministrazione Capacci grazie a qualcuno del PD che si è opposto.

Intendiamo delimitare un’area, con idonea recinzione, ove poter far correre liberi i nostri cani, un’area di sgambamento. Miglioreremo le due aree cani esistenti al Prino e all’inizio di Via Diano Calderina, che necessitano sicuramente di prese d’acqua, zone d’ombra e pulizia.

Sicuramente la mia attenzione e quella di Luca saranno volte anche alla sistemazione di una spiaggia per i cani, simile a quella già realizzata a Bordighera, ove vi è una tettoia ombreggiante, le docce per rinfrescare i cani e la possibilità di lasciarli liberi.

È giusto rispettare chi vuole andare al mare senza vedere il proprio spazio occupato dai cani che corrono e si scrollano, quindi, organizzeremo lo spazio delimitato in maniera adeguata. La città dev’essere per le persone e per gli animali, in armonia e nel rispetto di tutti” – afferma Piera Poillucci.