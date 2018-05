Anziana rapinata a Vallecrosia, il candidato sindaco Biasi: “Episodi del genere non sono accettabili”

Vallecrosia. Il candidato sindaco Armando Biasi della lista “Cittadini in Comune” interviene in merito all’episodio dell’anziana rapinata in pieno centro a Vallecrosia:

“Episodi come quello di oggi, che ha visto un’anziana rapinata in pieno centro, non sono accettabili, ne tollerabili. In via Don Bosco, ai giardini del solettone ed alle Garibbe in questi anni ho potuto assistere ad un continuo abbandono da parte del Comune”, afferma Armando Biasi.

“Quando dico abbandono intendo anche sociale e culturale del disagio giovanile. Lavorando in via Don Bosco e vivendo in zona Garibbe ho fatto alcune riflessioni per come tentare di trovare alcune soluzioni. Il programma elettorale prevede un intero capitolo sulla sicurezza e sul confronto sociale. Inoltre, ho scelto tre candidati con caratteristiche umane e professionali utili a sviluppare progetti di quartiere. Il primo, Antonino Fazzari, è stato capo ispettore di polizia lavorando molto su Ventimiglia, il secondo Giuseppe Ierace educatore degli adolescenti nella parrocchia di San.Rocco e Marilena Piardi dirigente Asl presso l’ospedale di Bordighera”.

“La squadra dei “Cittadini in Comune” è pronta a lavorare e presidiare la città e risolvere i problemi, la sicurezza è una delle nostre priorità, affinchè tutti possano vivere la città in libertà. Un elemento di grande supporto saranno i Carabinieri che hanno un presidio in città, ed il Corpo dei Vigili Urbani. Le nostre nonne i nostri ragazzi e le fasce deboli devono essere protette da un coordinamento, perché non ci possiamo girare da un’altra parte, ma operare affinché la nostra città sia sicura”.