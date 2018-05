Bordighera. Uno striscione firmato da “Forza Nuova Ponente” e contrassegnato da un adesivo di “Lotta Studentesca” (struttura giovanile di Forza Nuova) è stato affisso nella tarda serata sul muro della sede dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), al civico 8 di via al Mercato.

“Anpi: torna sui monti salutaci i pastori e non romperci i coglioni”: è la scritta a lettere nere e rosse che compare su uno sfondo bianco. E’ la prima volta che la sede dell’Anpi bordigotta subisce un atto del genere, occorso il giorno prima, tra l’altro, di un incontro culturale in programma nel pomeriggio di sabato, quando il locale ospiterà Jacopo Lanteri per “conversazioni informali” sui suoi “Appunti dalla scena contemporanea europea: danza, teatro, performance”.