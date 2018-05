Anna Tatangelo, Peppino di Capri, Noemi e tanti altri: l’estate 2018 del Casinò è pronta ad alzare il sipario

Sanremo. Anna Tatangelo, Peppino di Capri, Nino Frassica e ancora Anna Maria Barbera e Noemi. Sono questi solo alcuni dei nomi che costellano il ricco calendario eventi dell’estate 2018 targata Casinò di Sanremo. Una passerella di artisti di alta caratura per una stagione esclusiva all’insegna del divertimento, l’originalità, il glamour che arricchisce, completandola, l’offerta di appuntamenti proposta dall’Amministrazione comunale.

Il sipario si alzerà domani, 1° giugno, con la kermesse di magia al Teatro dell’Opera, Dreamagic, ed entrerà nel vivo il giorno 30 con la splendida voce di Anna Tatangelo. Due eventi già collaudati che il Casinò, casa da gioco ma anche di spettacolo e cultura, aveva annunciato da tempo per il loro valore e la loro ricaduta sul territorio in termini di partecipazione.

Il 21 luglio sul Roof Garden tornerà un’altra figura affezionata, Peppino Di Capri: un evergreen per tutte le generazioni, anche lui sempre più richiesto dalla clientela del Casinò.

Agosto sarà invece contraddistinto dai festeggiamenti di mezza estate, travolgenti come uno spettacolo di “fuochi d’artificio”. Quindi, il giorno 11 i Mascalzoni Latini e Tatiana Thomas, il 14 Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers e il 18 Gin Fritz e Anna Maria Barbera per serate ricche di musica, intrattenimento e comicità d’autore.

A settembre, infine, si rinnova l’appuntamento con Noemi che chiuderà l’estate con i suoi brani più famosi.

Sottolineano il direttore generale Giancarlo Prestinoni e il consigliere Olmo Romeo: «Spettacoli in linea con le scelte d’intrattenimento del 2017 e che portano a Sanremo “veri professionisti”. Questo calendario è un palcoscenico aperto verso il mondo, dove splendide coreografie si intrecciano con personaggi di forte penetrazione mediatica. Momenti di qualità artistica che sono anche di attrazione turistica per tutta la città. Ogni evento è stato pensato e scelto per la sua ricaduta sulla clientela, sull’immagine ricettiva del Casinò e di Sanremo. L’intero programma è un investimento nell’ambito del calendario turistico sanremese, di cui siamo divenuti un elemento importante».

Al riguardo, l’assessore al Turismo Marco Sarlo evidenzia: «Tra Comune e Casinò c’è una sinergia che continua da molti anni. Da sempre si lavora insieme per stilare un programma unico e variegato. Un rapporto che si è intensificato negli ultimi tempi, con tante manifestazioni promosse nel periodo natalizio 2017 e tante novità per questa estate. Si sta già lavorando per la programmazione 2019 così da offrire, in largo anticipo, a cittadini e turisti eventi di qualità e per tutti»