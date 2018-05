Il periodo primaverile è tradizionalmente denso di impegni per la Scuola Forestale di Ormea: le lezioni all’aperto sono assai numerose, a fine mese ci saranno le partenze per il progetto Erasmus – Fores4life (le destinazioni sono Polonia e Slovenia), tra una settimana inizierà il cantiere forestale didattico per le classi terze e, in data 2 – 3 – 4 maggio, si è svolta la gara nazionale dei migliori studenti provenienti dalle scuole agrarie forestali italiane.

Andrea Greco, residente a Bubbio (AT), ha rappresentato l’istituto ormeese e si è classificato al primo posto. La “competizione” didattica si è svolta a Pistoia presso l’istituto “De Franceschi – Pacinotti” ed era strutturata su tre prove: scritta, colloquio, prova pratica. Le valutazione è stata effettuata da un’apposta commissione di esperti pistoiesi tra cui il noto Colonnello dei Carabinieri Forestali Dr.ssa Raffaella Pettinà.

Il dirigente scolastico della Scuola Forestale ormeese, Antonella Germini, era presente all’evento e ci ha dichiarato: ”Andrea Greco è stato bravissimo, lo conosciamo da anni e sapevamo che avrebbe potuto primeggiare, tuttavia una gara nazionale rappresenta una competizione complessa e stressante in cui anche studenti in gamba possono emozionarsi e commettere errori”.

Secondo il regolamento vigente della “gara”, l’istituto di provenienza del vincitore avrà l’onore di organizzare l’evento nell’anno successivo per cui, salvo imprevisti, ad Ormea si svolgerà la gara forestale 2019. ”La gara nazionale è stata un’esperienza bellissima, ho apprezzato in particolar modo l’ottima organizzazione dell’evento ed il buon rapporto con gli altri studenti partecipanti, con essi ho potuto confrontare le differenti modalità di lavoro dei nostri istituti di provenienza” – dichiara il vincitore Andrea Greco.