Andora, muore a 51 anni candidata del centrosinistra a Imperia per Guido Abbo

Imperia. Cordoglio in città per l’improvvisa scomparsa a causa di una emorragia cerebrale che l’ha colpita nella notte di Federica Tassinari, 51 anni, candidata alle amministrative del 10 giugno per il “Laboratorio per Imperia” a sostegno di Guido Abbo.

Federica Tassinari, musicista, risiedeva ad Andora ma era direttrice della nota scuola musicale “Panta Musica” del capoluogo. Nella cittadina del ponente savonese si era occupata di rassegne musicali e culturali, tra le quali la direzione artistica di “Andora Jazz” e vari concerti.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia viene espressa dai promotori del “Laboratorio”, schieramento promosso tra gli altri da Stefano Sivieri e Roberto Cristaldini.