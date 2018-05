Anche il patrocinio della provincia di Imperia per il concorso fotografico internazionale Wiki Loves Earth

Liguria. Dall’1 al 30 giugno arriva la prima edizione di Wiki Loves Earth in Italia, il concorso è promosso dall’associazione culturale InFormAzioni che premia le fotografie di aree naturali protette delle Alpi caricate su “Wikimedia Commons”. Regione Liguria e le province di Savona e Imperia patrocinano questo concorso fotografico internazionale il cui obiettivo è quello di valorizzare le aree naturali protette di tutto il mondo caricandone le immagini sull’archivio di file multimediali collegato a Wikipedia.

La prima edizione si è svolta in Ucraina nel 2013 con il risultato di 9.708 fotografie raccolte del patrimonio ambientale ucraino. Dal 2014 il concorso ha iniziato a diffondersi e nel suo secondo anno sono state raccolte 62.583 fotografie da 14 Paesi; al 2017, al termine della quinta edizione, le fotografie totali sono oltre 420.000 e le nazioni partecipanti 36. Wiki Loves Earth – Italian Alps sarà la prima edizione sul territorio italiano, e si concentrerà sulle aree protette del versante italiano delle Alpi.

L’obiettivo principale della manifestazione è quello di valorizzare le aree protette dei Paesi partecipanti, nel nostro caso delle Alpi italiane, incoraggiando le persone a catturarne la bellezza scattando delle fotografie e caricandole su Wikimedia Commons con una licenza libera che ne permetta un libero riutilizzo, non solo su Wikipedia ma per chiunque. Il concorso si propone di:

➔ valorizzare il patrimonio naturale attraverso la sua diffusione sui progetti Wikimedia, tra i quali il principale è Wikipedia, la famosa enciclopedia online;

➔ invitare i cittadini a documentare le aree protette delle nostre Alpi, imparando a condividere le loro fotografie grazie all’uso di licenze libere;

➔ creare un archivio fotografico collettivo e condiviso sulle aree naturali italiane, partecipando ad un’iniziativa di rilevanza internazionale;

➔ aumentare la consapevolezza della necessità di protezione e valorizzazione della natura, attraverso la fotografia e azioni non impattanti.

Per partecipare basta fotografare uno o più luoghi tra quelli indicati nelle liste presenti sul sito www.wikilovesearth.it e caricare le foto nel mese di giugno con una licenza libera su Wikimedia Commons. Le liste sono realizzate a partire dalle aree individuate dagli enti pubblici preposti, dal Ministero dell’Ambiente fino alle singole regioni e province. Al termine del mese di raccolta delle fotografie si avvierà la fase di selezione, dopo la quale saranno individuati i vincitori a livello locale e nazionale; questi ultimi parteciperanno successivamente alla fase di selezione internazionale. A livello nazionale Wiki Loves Earth ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del CAI – Club Alpino Italiano e di Legambiente. Fra le aree fotografabili in regione anche il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.