Sanremo. Anche nella città dei fiori sbarca la rivoluzione “Easy Park“. Si tratta di un innovativo sistema, inventato dall’omonima azienda svedese, che permette la digitalizzazione del pagamento dei parcheggi blu, mediante l’utilizzo del nuovo migliore amico dell’uomo: lo smartphone.

Nella vita quotidiana è ormai diventato uno strumento indispensabile e anche in questo caso torna d’aiuto, permettendoci con un semplice click di pagare la sosta, senza ricorrere all’impiego delle monete e senza scendere dall’automobile, con la possibilità di dilatare i tempi di sosta evitando di tornare al proprio mezzo per il timore di ricevere la multa del vigile in aguato.

Ciò che basta fare è scaricare un’applicazione ed inserire il proprio codice fiscale, la targa e scegliere il metodo di pagamento ed in pochi secondi il parcheggio viene pagato alla modica cifra di 2,99 euro al mese.

Questa non è la sola novità che riguarda i parcheggi cittadini. Infatti entro la fine del 2018 saranno disponibili altre tre applicazioni, “Park“, “MyCicero” e “Parkman” e saranno inoltre istallati nuovi i parcometri, un’operazione di adeguamento necessario per poter permettere agli utenti di utilizzare il bancomat come sistema alternativo alla moneta.