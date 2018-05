Amministrative 2018, presentata la lista Fratelli d’Italia Imperia

Imperia. Per la lista Fratelli d’Italia i nomi e il commento di Lorenza Bellini, portavoce e capolista Fdi Imperia: “Abbiamo una lista di qualità, composta da persone del territorio che hanno a cuore la città di Imperia e le sue frazioni. Ci sono diversi giovani perché vogliamo che la città rispecchi anche le loro esigenze, di lavoro e di sviluppo del loro futuro. Sono stufa di sentire dire che per crearsi un avvenire bisogna andare fuori da Imperia, vorrei invece che i giovani, imperiesi e non, fossero incentivati a studiare, lavorare e crearsi il proprio futuro e la propria famiglia qui.

Ho incluso alcuni pensionati, per vedere le cose dalla loro prospettiva. Nella nostra civiltà sta venendo meno il rispetto e la capacità di ascoltare chi con più esperienza di vita di noi ci può insegnare, anche a comportarsi, in politica come nella vita. Ne è un piccolo esempio questa stessa campagna elettorale. Mi piacerebbe un approccio alla politica più rispettoso e più rispettabile, nel pieno rispetto dei cittadini che non hanno bisogno di facili ironie ma di argomenti e di fatti.

Il cuore della lista è fatto di persone fra i 35 e i 55 anni, uomini e donne, che vivono e lavorano a Imperia in diversi settori e che nel pieno della loro attività e delle loro forze possono dare molto alla città. Sono molto lieta che abbiano deciso di mettersi a disposizione e unirsi a noi.

Insieme svilupperemo il miglior progetto politico possibile per offrire qualcosa di concreto ai cittadini, in continuità con le tematiche nazionali di Fratelli d’Italia che sono la tutela del Made in Italy, della sicurezza e della legalità, del sostegno a chi crea occupazione, cultura e bellezza al centro dell’identità italiana, diritto al futuro dei giovani, prima l’Italia e prima gli italiani, eccetera. Vogliamo presentarci agli imperiesi così, con educazione, concretezza e determinazione.”

Di seguito i nomi dei membri della lista Fdi Imperia:

Bellini Lorenza, imprenditrice, 38 anni

Duberti Filippo, consulente finanziario, 48 anni

Lodato Costa Alessandro, avvocato, 45 anni

Calzamiglia Marina, coltivatrice diretta, 55 anni

Barozzi Luca, impiegato e scrittore, 40 anni

Vullo Annalisa, commessa, 38 anni

Ventoso Nicolò, insegnante, 25 anni

Meli Rocco Roberto, pensionato ex polizia penitenziaria, 57 anni

Kenyeri Andrea, ufficiale di navigazione, 20 anni

Parravicini Franco Junior, venditore, 29 anni

Apolloni Daniela, 61 anni, insegnante

Ruberto Alberto, pensionato ex bancario, 74 anni

Malatesta Rosella, commerciante, 61 anni

Corsaro, pensionato ex impresario, 68 anni

Gentile Sarah, segretaria, 25 anni

Giaccheri Roberto, pensionato ex forestale, 60 anni

Ferrando Giuseppe, agente finanziario, 50 anni

Gala Antonio, artigiano, 49 anni

Murroni Pia Eliana, addetto alla sicurezza, 45 anni

Isnardi Bartolomeo, orafo, 64 anni

Quilici Lorenzo, consulente amministrativo, 33 anni

Cappelletti Cristina, ragioniera, 55 anni

Burciu Liliana, casalinga, 50 anni

Peluso Stefano, impiegato industriale, 55 anni