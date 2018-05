Allievi del Banchéro protagonisti al Théatre National di Nizza

Nizza. Nelle prossime settimane alcuni allievi del Teatro del Banchéro (Corsi adulti di Taggia e Bordighera) saranno protagonisti a Nizza di un progetto del Théatre National de Nice.

Lo spettacolo (“questa mattina, mi son svegliato …” di Renato Giuliani) è un racconto di aneddoti e di incontri dedicato al Maggio 1968 e verrà messo in scena domenica 27 maggio (ore 11:00, Salle Michel Simon, biglietti gratuiti disponibili online) in concomitanza con il cinquantenario di quegli avvenimenti. Si tratta di storia vissuta, accompagnata da canti politici accompagnati dal suono delle chitarre. Renato Giuliani fa da filo conduttore, accompagnato dagli allievi del Banchéro.

“È per noi motivo di orgoglio essere stati coinvolti da Renato Giuliani e dal TNN in un progetto teatrale “internazionale – dichiara Marco Barberis, Presidente dell’Associazione culturale Teatro del Banchéro - Ci sentiamo fortemente responsabilizzati a dover salire su di un palco così prestigioso in una occasione così importante quale la celebrazione del cinquantenario del ’68. Ho e abbiamo apprezzato la generosità e le qualità artistiche di Renato in queste settimane di lavoro insieme. Sono certo che sarà una esperienza fantastica e di grande crescita per il gruppo. Con la speranza che questa sia la prima di una serie di collaborazioni con il TNN”.