Alessandro Casano, candidato sindaco per “Alternativa indipendente” denuncia: “In Comune è caos per la raccolta delle firme”

Imperia. Alessandro Casano, candidato sindaco per “Alternativa indipendente” segnala alcune situazioni anomale in Municipio per quanto riguarda la raccolta delle firme a sostegno delle candidature.

“Inizialmente – spiega Casano – c’era un modulo da scaricare dal sito del Comune, che poi in corso d’opera è stato cambiato dagli uffici. Il problema che le firme raccolte in precedenza non erano valide, quindi si è dovuto rincorrere la gente per farla firmare di nuovo”.

“Ma non solo – prosegue Alessandro Casano – alcuni candidati giravano già col modulo aggiornato prima che venisse pubblicato sul sito. Qualcuno glielo ha passato, forse, sottobanco?”.

Ogni lista deve essere sostenuta da almeno 200 sottoscrittori, ma i candidati si cautelano, raccogliendone di più, visto che spesso, all’atto della conta da parte dell’ufficio elettorale del Comune alcune firme possono venire invalidate per vari vizi.