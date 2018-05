Al via le manifestazioni “Fiera di maggio” e “Imperia Pikkante”

Imperia. Al via un weekend di fiere e manifestazioni per Imperia. Domani, venerdì 11 maggio, sabato 12 e domenica 13 prenderà il via “Imperia Pikkante”, manifestazione gastronomica dedicata a prodotti tipici di diverse regioni italiani con lo stesso comune denominatore: la componente piccante.

Il fine settimana proseguirà con la tradizionale Fiera di maggio, che animerà per tutta la giornata di domenica 13 l’area di via Cascione, inclusa la sua parte bassa. I banchi inoltre si snoderanno in via XX Settembre e via San Maurizio.

Durante la fiera, Imperia Pikkante si sposterà nella parte bassa di via Cascione. L’Assessore Maria Teresa Parodi commenta: “La scelta di ridisegnare completamente la fiera e la manifestazione commerciale, che cambiano location, è stata effettuata per vivacizzare la bassa di via Cascione, con ottimi risultati, già in occasione di San Leonardo.”