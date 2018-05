Al via la 2^ edizione di”A…Mare la Musica” di Cervo

Cervo. A…mare la Musica: un itinerario musicale per le vie del borgo, a spasso per i caruggi e alla scoperta delle chiese e degli oratori cervesi, con quattro tappe concertistiche (da aprile a giugno), iniziato lo scorso 29 aprile e previsto fino al 30 giugno nell’Oratorio di Santa Caterina e nella Chiesa di San Giovanni Battista.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia.

Dopo la grande partecipazione al concerto del 29 aprile, il secondo appuntamento sarà sabato 2 giugno – ore 21.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina con un concerto dal repertorio variegato, che spazia dal genere sacro a quello profano, dalla polifonia classica antica a quella moderna, fin all’esplorazione della realtà corale contemporanea, quanto mai ricca e variegata.

Protagonista la Compagnia Corale di Imperia, diretta da Vittoria Bessone.

In collaborazione con Confraternita di Santa Caterina d’Alessandria.

Ingresso a libera offerta

Prima e dello spettacolo e durante l’intervallo è prevista una visita guidata alla sede del concerto a cura di Luigi Diego Elèna.

PROGRAMMA

popolare ligure: P’â via di orti

popolare ligure: Gia la corda

popolare ligure: In sciu u cantu de Rebagliati

popolare ligure: Fischia il vento

arr. C.A. Pinto Fonseca: Muié rendera

arr. C.A. Pinto Fonseca: Festa do interior

J. Tavener: Mother of God here I stand

J.F. Doppelbauer: Cantate Domino

C.A. Carrillo: O magnum mysterium

U. Sisask: Laudate dominum

T. Morley: Fire, fire

arr. K. Marsh: Lullaby of birdland

arr. J. Zentner: Vasija de barro

F. Schöggl: La trota spiritosa

L’ingresso a tutti i concerti è ad offerta libera. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza.

La Compagnia Corale di Imperia si è esibita sempre con il favore del pubblico in numerose località della Provincia di Imperia e della Liguria, del Piemonte e della Costa Azzurra. Nel 2003 ha realizzato, in collaborazione con l’”Ensemble de guitares” e l’orchestra d’archi “Des Alpes et de la Mèr”, il progetto “Concertando”. Nel tempo ha stretto collaborazioni e gemellaggi con numerose formazioni corali nazionali ed estere fra le quali anche il prestigioso Ensemble Syd di Malmö (Svezia). Nel 2010 si è classificata seconda al Concorso internazionale di canto corale di Draguignan; nel occasione del 150 anno dell’Unità d’Italia è stata riconosciuta “Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale ” dal Ministero dei beni e delle attività culturali su indicazione del Consiglio comunale di Imperia.

Vittoria Bessone: diplomata in Pianoforte e in Didattica della Musica, si è perfezionata nella didattica del pianoforte e nella direzione corale e vocalità. Nel 1989 ha fondato la Compagnia Corale di Imperia. E’ diplomata presso la Scuola Triennale di Formazione Professionale dell’A.I.S.Mt (Associazione Italiana di Studi di Musicoterapia) di Genova dove ha anche insegnato Metodologie didattiche. A tutt’oggi svolge la sua attività di musicoterapeuta nella scuola media ed elementare.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 16 giugno – ore 21.30 – Oratorio di Santa Caterina: Kloi Malaj – pianoforte

Musiche di Bach, Debussy, Liszt, Beethoven, Grieg, Khachaturian, Bartòk

In collaborazione con Associazione “Sorridi con Pietro”.

Sabato 30 giugno:

– ore 18, Palazzo Viale: Presentazione del libro “Continuamente donna” a cura della Consigliera di Parità della Provincia di Imperia Laura Amoretti

– ore 21, Chiesa di San Giovanni Battista: Schola Cantorum Diocesana“Exultate Justi”. Don Silvano De Matteis (direzione). Tiziana Zunino (organo).

Musiche di Grossi da Viadana, da Palestrina, Di Lasso, Scarlatti, Mozart.

In collaborazione con Associazione “Cuore di Martina”. Sabato 15 settembre si terrà un concerto straordinario, il cui incasso sarà devoluto all’Ospedale Gaslini di Genova.