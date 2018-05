Al via la 17^ edizione del Festival del Libro a Imperia Porto Maurizio

Imperia. Al via la XVII Edizione del Festival della Cultura Mediterranea, da venerdì 25 a domenica 27 maggio si svolgerà nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, della Città, Provincia e Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria .

Il Festival è organizzato dal Comitato San Maurizio presieduto da Luciangela Aimo, insieme con la commissione scientifica presieduta da Annelise Caverzasi. parti attive nella ricerca di nuovi temi di interesse finalizzati alla crescita dell’evento, e si avvale della collaborazione di Giuliano Ferrari e dell’ Associazione Agenda Fotografica per la parte conoscitiva del territorio e delle tradizioni. La parte espositiva e i rapporti con le Case editrici è curata da Espansione di Paola Savella.

LEIT MOTIV della Fiera 2018 : “Passioni Tiepide” il piacere e l’utilità dell’inutile

Le “passioni tiepide” sono le passioni “disincantate” dei “giovani-adulti” abituati a comunicare con lo smartphone, che moltiplica le relazioni possibili ma le sbiadisce e le raffredda, generalizzando un approccio al mondo sin troppo realistico e finalizzato all’utile.

La Mediterraneità, tema conduttore del Festival della Cultura Mediterranea, in questa edizione, viene proposta come “luogo”, dimensione di vita tradizionalmente intessuta di legami forti, con persone e cose, capace di ridare senso alla passione per ideare e per decidere, per crescere e progettare.

PROGRAMMA DETTAGLIATO della PRIMA GIORNATA

Venerdì 25 maggio

ore 10 apertura Stands Case editrici

ore 11 Space Junior I.C. Boine “Il tempo dell’inutile” Reading di Giusy Nicosia “Essere donna è un’avventura che richiede coraggio” le voci femminili più brillanti dell’arte e della letteratura internazionali.

ore 11,30 Isola Mediterranea Saluto di Benvenuto Circolo Parasio e Comitato S. Maurizio

ore 11,30 Isola Mediterranea “La lingua corsa in terraferma: intorno al nuovo atlante linguistico ed etnografico della Corsica”. Ghjacumina Tognotti e Franscescu Maria Luneschi (Università di Corsica)

ore 13 Oasi del Gusto Saperi e Sapori di Liguria – Degustazione guidata di specialità locali con vini liguri a cura della Gastronomia Elena

ore 14,15 Isola Mediterranea Centrostudi Bhaktivendanta Conferenza “Le maschere dell’amore”

ore 15 Isola Mediterranea “Raccontare Imperia” personaggi e ricordi a cura di Francesco Basso Ed. Il Foglio

ore 15,30 Oasi del Gusto “A banchetto con gli Dei” Francesca Izzi “L’alimentazione al tempo degli antichi Romani” Rosa Elisa Giangoia Ed. Nemapress con degustazione di “U Machetu”

ore 15,30 Space Junior I.C. Boine “Il tempo dell’inutile” musica, prosa e poesia

ore 15,45 Isola Mediterranea Martina Dell’Ombra “Fake” Ed. Mondadori

ore 16 Space Junior Coro Voci Bianche I.C. Sauro “Rap…sodiando”

ore 16,15 Space Junior Inaugurazione alla presenza delle Autorità ed intrattenimento con Gianni Rossi e Giusy Nicosia.

ore 16,30 Isola Mediterranea Gianluca Morozzi “Gli annientatori” Ed. Tea

ore 16,30 Caffè del Teatro Raffaella Ranise “I Romanov – Storia di una dinastia tra luci e ombre” Ed. Marsilio

ore 17 Space Junior Sporting Dance Esibizioni

ore 17 Oasi del Gusto Fabio Mendolicchio Chef “Cucinando per le stelle” Navarra Editore a seguire Show Cooking musicale

ore 17,15 Isola Mediterranea Piero Fassino “PD davvero” Ed. La nave di Teseo

ore 17,15 Caffè del Teatro Maria Giovanna Luini “Il grande lucernario” Ed. Mondadori (con Uff. Reg. Consigliere di Parità

ore 17,45 Space Junior Letture di Giusy Nicosia

ore 18 Isola Mediterranea Daniele Capezzone “Brexit” Ed. Giubilei Regnani

ore 18 Caffè del Teatro Conferenza della Federazione Esperantista It. su Ludovico Lazzaro Zamenof e presentazione libro

ore 18,15 Bar Maurizio & Charlie Federica Maria Ongania “Quando manca l’amore – Le rivelazioni di Marion” Curti Editore

ore 18,45 Isola Mediterranea Papa Francesco e il dialogo con i musulmani a cura Co.Re. Is.

Mostre in Fiera

• FEI Federazione Esperantista Italiana

Mostra in 18 pannelli bilingue (Italiano-Esperanto) su Zamenhof

gentilmente concessa dall’Ambasciata di Polonia in Italia

• Agenda fotografica: “In-Utile”

• Marco Donatiello: “Gli Internati – un anno con Interno 14”

• Associazione Editori della Corsica

Mostra di opere grafiche dell’album “U messaghjeru mutu” di Yannick Stara e Carmin Belgodere

Vi aspetta in via Cascione davanti al Cinema Centrale la Me the selfie Machine l’innovativa macchina che con un semplice clic ti fa diventare social. Sarà dunque possibile avere un fermo immagine con il proprio autore preferito e ricevere la foto direttamente sulla propria mail e sulle pagine FB.