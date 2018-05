Al via il Mercato Retrò 2018 di Marina degli Aregai

Santo Stefano al mare. È tutto pronto a Marina degli Aregai per l’evento Mercato Retrò 2018, che si svolgerà da domani, venerdì 4 maggio e per tutto il fine settimana sino a domenica 6 maggio, nel prestigioso approdo turistico di Santo Stefano al Mare.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 5 maggio alle 11 alla presenza del presidente del gruppo Cozzi Parodi, Beatrice Cozzi Parodi e dell’assessore all’urbanistica della regione Liguria Marco Scajola.

Alla tre giorni tutta dedicata al vintage vi attendono espositori di modernariato, antiquariato, moto e auto d’epoca e tutto ciò dal sapore retrò.

Direttamente dai circuiti di Formula Uno più famosi al mondo, sarà presente il simulatore di guida della Ferrari in grandezza naturale e una favolosa pista di quad. Sarà presente uno spazio espositivo interamente dedicato ai matrimoni e al noleggio di auto super lusso con le decorazioni floreali realizzate da News Imperia fiorita.

Presenti a Mercato Retrò 2018 anche professionisti per la cura dei mezzi d’epoca e ricambi d’epoca e gli immancabili collezionisti di francobolli, dove per l’occasione parteciperanno le Poste Italiane per realizzare l’annullo filatelico dedicato all’evento. Non mancherà un’area dedicata ai più piccoli contornata da caramelle e zucchero filato.

La manifestazione Mercato Retrò 2018 è organizzata da Autostory & C Imperia, con il sostegno di Marina degli Aregai per aver ospitato l’evento e la presenza della protezione civile S. Trinità di Imperia che aiuterà gli organizzatori della manifestazione nella parte organizzativa dell’evento.