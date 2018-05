Al circolo Auser di Ventimiglia cominciano i corsi di lettura

Ventimiglia. Nell’ambito delle attività dell’ Auser Intemelio si avvisa che dal prossimo martedì 12 giugno dalle 10,30, e si svilupperà per i martedì successivi, con calendario da stabilire, comincia il corso di lettura, comunicazione e scrittura creativa, già sperimentato negli anni 2016 e 2017 e si sono conclusi con la composizione di due garbate pubblicazione dal titolo “ Liberi di Volare “ e “ Continuiamo a Volare ”.

Il Corso, gratuito, in continuazione dei precedenti, sarà tenuto da Maria Pia Urso che saprà offrire ai partecipanti stimoli e spunti di riflessione per suscitare fantasia, voglia di raccontare e di esprimere tutto che viene ispirato nelle forme letterarie a ciascuno congeniale.

Per informazione e iscrizione telefonare al 3339184805.