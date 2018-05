Al Casinò di Sanremo il convegno sul tema della destagionalizzazione del turismo

Sanremo. “Oltre la stagione: la Liguria e il Turismo accessibile 12 mesi l’anno” è il tema del convegno che FIST Cisl e Fisascat Cisl, le associazioni di categoria che si occupano di Turismo, Terziario e Servizi, hanno organizzato lunedì 28 maggio presso il Casino Municipale.

Il programma, con inizio alle 9,30, prevede interventi sugli argomenti e sulle problematiche che riguardano una più estesa gestione dei flussi turistici in Liguria e più in generale in Italia, e le opportunità che si offrono a lavoratori e imprenditori del settore.

Alla mattinata di studio ed approfondimento prenderanno parte, dopo la relazione introduttiva di Silvia Michela Avanzino, Segretario Generale della Fisascat Cisl Liguria, l’Assessore regionale alla Comunicazione, Politiche giovanili, Cultura e Sport, Ilaria Cavo; l’Assessore regionale al Turismo, Lavoro e Trasporti, Gianni Berrino; ed il Segretario Generale Nazionale della FIST Cisl, Pierangelo Raineri. Le conclusioni saranno a cura del Segretario Generale Cisl Liguria, Luca Maestripieri.

Al termine, come parte integrante del Convegno, si terrà una tavola rotonda sul tema: “Missione: Riviera tutto l’anno. La sfida per battere la concorrenza non conosce limiti temporali: tra provocazioni e nuovi piani di finanziamento, la Fisascat Cisl propone il suo impegno”. Al dibattito, moderato dai giornalisti Natalino Famà e Luigi Leone, interverranno , oltre i relatori, anche gli ospiti dell’iniziativa.

Sanremo e la Liguria, non sono casualmente sedi di questo Convegno sulla destagionalizzazione, argomento di grande attualità in molte regioni a vocazione turistica. Sono recenti i finanziamenti che la Regione Liguria, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, ha deciso di erogare a progetti di accoglienza estesa e diffusa. Oltre questi temi, saranno discusse le varie opportunità in termini occupazionali e di sviluppo che il turismo offre in Liguria.