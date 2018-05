A Villa Faraldi una lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica e per adulto

Villa Faraldi. Il Comune in collaborazione con la Croce Rossa di Diano Marina organizza: “Salvare una vita? Anche tu puoi farlo!”.

L’evento sarà oggi alle 15. Alcuni istruttori di Croce Rossa terranno una lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica e per adulto. Pochi e semplici gesti che in caso di bisogno potranno essere utili per evitare il soffocamento divina persona.

“I bambini sono le “vittime” più probabili, noi facciamo in modo che ce ne siano sempre meno. Vi aspettiamo al Centro Culturale Fritz Røed di Villa Faraldi” – fa sapere la Cri di Diano Marina.