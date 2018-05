“A Ventimiglia troppe multe!”: la protesta di un lettore “salassato dai verbali”

Ventimiglia. “In questa città non è più possibile sbagliare”. Lo ha detto un lettore, C. V., esasperato dai tanti verbali costretto a pagare per aver lasciato la propria auto in sosta dove non avrebbe dovuto. Uno sfogo, il suo, che fa riflettere: è meglio una città controllata o una giungla dove tutto è possibile?

Nonostante alcuni giorni, soprattutto il venerdì, durante il mercato settimanale, sia ancora possibile incontrare “fenomeni” del parcheggio, che tentato di passare inosservati e lasciano le auto nei luoghi più impensati, le multe fioccano: e tanto anche.

Solo la scorsa notte, durante la pulizia delle strade nell’area centrale di via Chiappori, via Roma, via Cavour, via Sottoconvento, gli agenti della polizia locale hanno elevato 46 sanzioni e rimosso 24 auto. Tra queste anche l’auto di C.V., che solo pochi giorni prima aveva ricevuto un’altra “bolletta” per aver lasciato la macchina in divieto di sosta.

In effetti, anche quest’anno i dati delle sanzioni sono notevoli: nei primi cinque mesi del 2018, la polmunicipale ne ha effettuate oltre 10mila. Risultato, questo, ottenuto sia grazie alla pattuglia fissa nel centro cittadino che all’utilizzo del temibile street control.

Insomma, conviene fare attenzione a dove si lascia l’auto, quando si parcheggia a Ventimiglia.