A Ventimiglia concerto live de “I Ladri di Batterie”

Ventimiglia. Domenica 6 maggio nella Piazza del Comune della città di confine si esibiranno I Ladri di Batterie.

Un concerto live che vedrà impegnati più di settanta batteristi del ponente e non solo. Uno spettacolo coinvolgente fatto di musica, suoni e colori in cui per la prima volta in Liguria si esibirà un numero così elevato di musicisti nello stesso momento.

Nel corso dello spettacolo verranno eseguiti brani internazionali famosissimi pop e rock, sotto la guida e l’esecuzione del noto batterista Mimmo de Leo e della band Burning Purple.

I settanta batteristi (ma il numero è in continuo aggiornamento) suoneranno all’unisono per regalare al pubblico una performance di sicuro impatto sia coreografico che acustico. Presenta lo spettacolo Alex Cosentino. Ingresso gratuito.