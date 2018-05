A Vallebona il quarto incontro di “Il valore del valere”

Vallebona. Mercoledì 9 maggio, dalle 21, si terrà il quarto incontro di “Il valore del valere”: “Emozioni e motivazioni di valore”.

Questo è l’argomento che verrà trattato alla Sala Consiliare del Comune di Vallebona per comprendere meglio il sistema in cui ci muoviamo. Determinante è sviluppare la capacità di sentire in sé ed attorno a sé. In questo incontro si conoscerà ed allenerà l’ascolto delle emozioni per gestirle efficacemente, creando pieno valore nelle nostre azioni e scelte.

Per maggiori informazioni si prega rivolgersi a : ingridmarchot@yahoo.it -Cell 3476094033