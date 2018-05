Sanremo. La Baby Maratona compie vent’anni. Si svolgerà domenica in occasione della Festa della Mamma sulla pista di atletica di Pian di Poma.

E’ stata presentata questa mattina nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo la 20esima edizione della Baby Maratona che si svolgerà domenica 13 maggio. Entrata ormai a pieno titolo nel Calendario delle Manifestazioni, la Baby Maratona quest’anno propone una grande novità, cioè il cambio di location.

Dopo essere stata ospitata per diverse edizioni presso il bellissimo Campo Ippico del Solaro, si sposta verso la sua collocazione più consona, il campo di atletica in zona Pian di Poma a ponente di Sanremo. Lì, a partire dalle 9 di domenica prossima, si raccoglieranno le iscrizioni che sono riservate ai nati, bambine e bambini, dal 2010 al 2015.

Oltre alle diverse prove a loro riservate, in programma ci sono anche altre due gare che sono la Maratonina delle mamme e quella per i papà. La manifestazione inizierà ufficialmente alle ore 10 ed oltre ai premi in palio per i primi tre classificati di ogni categoria, ci sarà anche questa volta un premio speciale, il “Memorial Lino Bottini” giunto alla sesta edizione, in memoria del sindaco che nel corso del suo primo mandato ebbe l’intuizione di organizzare l’evento per la prima volta.

Il Memorial Bottini verrà assegnato come sempre alla scuola cittadina che avrà presentato il maggior numero di iscritti. E proprio a Lino Bottini ha voluto dedicare un sentito ricordo l’attuale sindaco Alberto Biancheri:“Non ho avuto la possibilità di conoscerlo personalmente – ha detto Biancheri in conferenza stampa – ma in questi anni ogni volta che sentivo parlare di lui ho sempre ascoltato parole di stima e di affetto da parte delle persone che lo avevano conosciuto. Mi sembra quindi assolutamente giusto continuare nel suo ricordo con questo premio che vuole anche sottolineare che è stato proprio lui a dare vita alla Baby Maratona nella nostra città”.

Biancheri ha anche voluto ringraziare la splendida ospitalità offerta nelle ultime edizioni dalla Società Ippica Sanremo. Al fianco del Sindaco anche due assessori, Eugenio Nocita con delega allo Sport e Marco Sarlo che si occupa del Turismo. Con loro anche Fabio Carota della Sanremo Bike School che si occupa dell’organizzazione dal punto di vista tecnico.

La Baby Maratona viene comunque interamente gestita nei suoi vari aspetti dall’Ufficio Turismo e Manifestazioni di Sanremo al quale bisogna rivolgersi per ogni ulteriore informazione telefonando a questi due numeri: 0184 580414 / 338 6592058. Infine vanno ringraziati gli sponsor: Nuova Assistenza, Chimicand Family Bar, Sanremo Bike School, ma anche la Mondadori spa che attraverso Tv Sorrisi e Canzoni regalerà ad ogni iscritto un dvd di un film di grande successo tra i giovanissimi, e la Cartolibreria Rondò che a fine manifestazione proporrà una lotteria con una dozzina di premi in palio per i più fortunati.