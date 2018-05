Anche quest’anno la Valle del San Lorenzo è stata protagonista della pulizia delle spiagge organizzata dal Comitato M’Importa. Questa mattina alle 9,30 i volontari, coordinati da alcune associazioni locali, si sono dati appuntamento a San Lorenzo al Mare e ai Piani di Costarainera per dare il proprio contributo alla pulizia del tratto di litorale su cui si affaccia la Valle, litorale impreziosito da un SIC (Sito di Interesse Comunitario) Marino nonché dal Santuario dei Catacei Pelagos.

Presenti all’evento anche gli Amministratori che hanno voluto partecipare in prima persona all’iniziativa e che commentano così i risultati raggiunti. “Anche quest’anno, grazie all’associazione M’importa che, ormai da diversi anni coordina la pulizia delle spiagge nella nostra Provincia” dichiara il Vicesindaco del Comune di San Lorenzo al Mare Marina Avegno “un gruppo di circa trenta persone ha provveduto alla pulizia del litorale della nostra bella cittadina che, anche per il 2018, ha ricevuto la bandiera blu. Voglio innanzitutto ringraziare il presidente ed il vice presidente del CIV Davide Perrera e Ivo Floccia, sempre disponibili a collaborare a tutte le iniziative che interessano il nostro paese. Grazie anche a chi dai paesi limitrofi si è unito a noi partecipando all’evento e dimostrando così di aver a cuore quelle che sono di fatto anche le loro spiagge, essendo San Lorenzo il naturale sbocco a mare del suo entroterra e della Valle Prino. Vorrei infine ringraziare i genitori che hanno accompagnato i propri figli insegnando loro, con l’esempio, l’importanza del rispetto del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.”

“Il successo della partecipazione all’evento di quest’anno è il risultato di azioni di comunicazione, formazione e informazione sulla necessità di prendersi cura del proprio territorio” spiega il Sindaco del Comune di Costarainera Antonello Gandolfo “ che la Valle del San Lorenzo promuove attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni durante tutto l’arco dell’anno, con il prezioso supporto delle associazioni locali. E questo ha portato oggi ad un bilancio positivo: i rifiuti raccolti sul litorale cittadino infatti sono diminuiti rispetto agli anni precedenti anche se rimane ancora in evidenza il problema della plastica. Ci tengo a ringraziare in particolare l’Associazione degli “Amici dei Piani” e il consigliere Mattia Amoretti che hanno organizzato le attività in campo, i cittadini e tutti i volontari che sempre più numerosi collaborano attivamente alla valorizzazione del nostro splendido territorio.”

Il bilancio dell’iniziativa è stato quindi positivo con le Amministrazioni e circa 50 volontari attivamente coinvolti che hanno setacciato il litorale e hanno raccolto principalmente plastica, carta e ferro, separando e differenziando le diverse matrici e comunicando in tempo reale i dati al Comitato M’Importa per la quantificazione globale dei rifiuti raccolti.