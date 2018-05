Pontedassio. Domenica 27 maggio in località Monti si è svolta la prima esercitazione cinofila di ricerca in superficie coadiuvata dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Valle Impero e Valle Maro. In particolare si è provveduto ad un test di operatività di due unità cinofile appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare, rispettivamente condotte da Marco Bestiale con Keyla, pastore belga Malinois, e Martina Amoretti con Ugo, meticcio segugio.

La giornata è proseguita con un ulteriore test su altre tre unità cinofile in procinto di conseguire il brevetto di operatività di ricerca in superficie. Un ringraziamento doveroso è rivolto in particolare all’addestratore Vladimiro Rossi, titolare e responsabile dell’associazione Cinofila cervese “Le simpatiche canaglie”, addestratore ufficiale Enci di categoria 1.

Gli organizzatori ringraziano “Calzature Fassone”, di Fassone Franco, per aver fornito a titolo gratuito i dispositivi radio collari GPS indispensabili al monitoraggio delle unità impegnate nella simulazione di ricerca e tutta l’amministrazione comunale guidata dal geometra Franco Ardissone per la grande attenzione rivolta alla squadra di Protezione Civile e alla buona riuscita dell’evento e la casa di riposo “Opere Pie Agnesi” per aver gentilmente offerto vivande per gli operatori coinvolti nell’esercitazione.