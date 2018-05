A Imperia otto candidati sindaci? Spunta il nome di Carlo Carpi con la lista ispirata a “L’uomo Qualunque”

Imperia. Si chiama Carlo Carpi, è nato a Genova 35 anni ed è nipote dell’industriale Filippo Tassara. Potrebbe essere lui l’ottavo candidato sindaco di Imperia, con una lista ispirata a “L’uomo Qualunque”: movimento e partito politico sorto attorno all’omonimo giornale che venne fondato a Roma da Guglielmo Giannini nel 1944.

Laureato in Finanza, Carpi parla inglese, tedesco e francese. Nella sua presentazione, sulla propria pagina Facebook, scrive di sé: “Ha frequentato dall’asilo alle medie inferiori l’Istituto Suore Marcelline di Genova, mentre ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo scientifico G.D. Cassini sez. A. Ha giocato a calcio nelle giovanili del Genoa, nelle prime squadre di Sestri Levante, Novese, Busalla, Bogliasco oltre ad esser convocato regolarmente con la rappresentativa Juniores ligure ed aver partecipato ai tornei calcistici universitari nazionali. Ha fondato la Carlo Carpi Srl unipersonale, agenzia d’affari per conto di diverse società operanti nel settore siderurgico, dell’energia (gas, energia elettrica, prodotti petroliferi), delle costruzioni e del brokeraggio assicurativo”.

Insieme a Carlo Carpi, che ha già tentato la candidatura a Sindaco di Genova (fermatosi a 400 firme su un minimo di 500 per problemi legati al numero di autenticatori abilitati) con la lista civica “Insieme per Genova”, dovrebbe correre per le amministrative del 10 giugno una lista di “fedelissimi” tutti di Genova.