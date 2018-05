A Imperia la firma del primo accordo operativo territoriale dell’intesa con Inail e Anmil

Imperia. Venerdì 25 maggio, la presentazione del primo accordo operativo territoriale in attuazione dell’intesa sottoscritta il 18 aprile scorso tra Regione Liguria, Inail – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Anmil – Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Saranno presenti la vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore alle Politiche del lavoro Gianni Berrino, il direttore della Direzione territoriale di Savona e Imperia di Inail, Enrico Lanzone, il presidente provinciale di Imperia di Anmil Franca Vinazza, il direttore generale della Asl1 Imperiese Marco Damonte Prioli.