A Imperia la 5a tappa del LUDOmundialito con Celestia

Imperia. Sabato 26 maggio si veleggia sulle nuvole tra fulmini e pirati al LUDOmundialito con Celestia, presso il Circolo Arci Guernica ad Imperia Porto Maurizio.

La serata avrà inizio alle 20 con la cena a prezzi popolari. Ci si può prenotare al 331.11.43.004. Il torneo avrà inizio per le 21.30.

Celestia (Aaron Weissblum – 2015) distribuito in Italia nel 2016 da Ghenos Games, questo gioco dalle superbe illustrazioni mette i giocatori nei panni di spericolati aviatori pronti a tutto pur di raggiungere la mitica città di Celestia: collaborazione, tradimenti, colpi di scena e grandi risate sono assicurati a tutti i partecipanti. Un solo avvertimento: attenti a non rimanere a terra. Si ringrazia l’editore Ghenos Games per il supporto premi.

Il calendario degli eventi e il regolamento completo possono essere trovati su www.stregatto.net. Seguiteci anche sui social network per non perdere tutte le iniziative che abbiamo in cantiere: gruppo Facebook Ludo Ergo Sum – Tana dei Goblin Imperia pagina Facebook Associazione Culturale Ludo Ergo Sum e su Twitter Tana dei Goblin IM (@TdGImperia).