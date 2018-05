A Diano Marina la 4a tappa del LUDOmundialito

Diano Marina. Sabato 12 maggio torna il LUDOmundialito con Twins, gioco di intuizione ed associazione di idee.

La serata avrà inizio alle 19,30 con apericena presso il Bar A Gonfie Vele – Corso Garibaldi 7 – Diano Marina.

Il torneo avrà poi inizio alle 21. Posti limitati a 32 partecipanti (chiamare il 3311946045 per prenotare).

Protagonista della serata:

Twins (Stephen Glenn – 2016) Il gioco delle strane coppie! Abbinate le immagini nella speranza di essere sulla stessa lunghezza d’onda degli altri giocatori. Collegherete le fragole al cuore per via del colore rosso? Oppure alle patate perché entrambe si mangiano? Più coppie avrete in comune con gli altri giocatori, più punti guadagnerete!

Il calendario degli eventi e il regolamento completo possono essere trovati su www.stregatto.net. Seguiteci anche sui social network per non perdere tutte le iniziative che abbiamo in cantiere: gruppo Facebook Ludo Ergo Sum – Tana dei Goblin Imperia pagina Facebook Associazione Culturale Ludo Ergo Sum e su Twitter Tana dei Goblin (@TdGImperia).