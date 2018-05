A Diano Marina continuano gli incontri di “Tenda Rossa delle donne”

Diano Marina. La tradizione della Tenda Rossa delle donne, antica come la notte dei tempi, rivive oggi in tutto il mondo a testimonianza di un rinnovato bisogno di complicità femminile, ma anche di un ritorno delle doti salvifiche del cuore delle donne, l’unico, a detta di molti, in grado di guarire i mali di questa epoca ancora dominata da un’energia patriarcale.

“Se vuoi partecipare ad un risveglio del femminile che cambierà anche la tua vita, vieni a scoprire la saggezza di questo sapere antico e la preziosità di questa esperienza magica. Perché quando le donne si siedono in cerchio per condividere, il mondo guarisce un po’, ma anche perché come, dice un vecchio proverbio:

QUANDO EDUCHI UN UOMO, EDUCHI UN INDIVIDUO.

QUANDO EDUCHI UNA DONNA, EDUCHI UN POPOLO

Qui di seguito vi illustro gli ultimi due appuntamenti di questa manifestazione che con enorme gioia posso dire aver avuto un grande successo, formando un gruppo di donne (anche se si tratta di un cerchio aperto) molto coese e in grado di fare rete e supportarsi una con l’altra nei più disparati frangenti, in base alle loro esperienze esistenziali oltre che ai loro talenti e doni.

Si comunica che, per problemi logistici, gli ultimi due incontri hanno variato data rispetto al calendario già in circolazione. Come segue: sabato 9 giugno (invece del 26 maggio come precedentemente fissato – ma nei medesimi orari: 15-17) parleremo dunque delle donne nel mondo di lavoro, di come una condizione di uguaglianza sia ancora lontana (anche in termini di salario) ma anche di come una nuova leadership illuminata al femminile si stia – finalmente – delineando all’orizzonte anche in ambito professionale. E infine una piccola sorpresa in serbo alle donne presenti che potranno meditare sui propri doni e talenti.

Chiuderemo in bellezza salutando l’inizio dell’estate, sabato 30 giugno (invece del 23 giugno come precedentemente fissato – ma nei medesimi orari: 15-17) con, a grandissima richiesta, la seconda parte del modulo “Psicosomatica al Femminile”.

In questa giornata userò il mio diploma in Naturopatia per spiegarvi in che modo il corpo delle donne ci parla anche del nostro rapporto con la nostra femminilità, soprattutto nel caso di mestruazioni e menopausa, ma non solo. E solo una donna davvero consapevole del proprio corpo e connessa con esso è in grado di centrarsi veramente appieno nella sua Energia Femminile. Insomma a mio avviso è importante conoscere anche questa dimensione per poterci esprimerci in tutta la nostra pienezza di donne.

Anche perché fin dall’antichità si è sempre saputo che i sentimenti producevano una certa ripercussione sull’organismo e ai giorni nostri la medicina psicosomatica torna ad affermare che l’emozione è spesso determinante nell’eziologia della malattia dunque meglio conoscere anche questo aspetto per evitare che il corpo gridi quello che la bocca si ostina a tacere e gli occhi a non voler vedere”- spiega l’organizzatrice.

Sabato 9 giugno vi sarà “Le donne e il mondo del lavoro: la nuova leadership illuminata al femminile

+ COME MEDITARE SUI PROPRI DONI E TALENTI…”, mentre sabato 30 giugno si terrà La psicosomatica al femminile: come il ns. corpo ci parla del nostro rapporto con la ns. femminilità (insieme a mestruazioni e menopausa) – PARTE II presso “AD LAB” – in Viale Kennedy 54.

Per info e prenotazioni (fondamentali perché i posti sono limitati): Paola Savino – cell.: 334 / 64. 60. 383 – email: p_savino2002@yahoo.it. L’incontro è riservato alle sole donne.