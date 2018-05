Camporosso. La fattoria didattica Rio Lovaira è situata tra Camporosso e Dolceacqua, in zona collinare e facilmente raggiungibile. La fattoria è ormai da diversi anni meta per le scolaresche che intendono far trascorrere ai propri alunni una giornata a contatto con gli animali e la natura sviluppando varie tematiche didattica legate principalmente al mondo dei cavalli e della macchia mediterranea.

Durante “le Domeniche in Fattoria” l’azienda offre la possibilità di vivere un’esperienza unica alle famiglie o gruppi di persone che vogliono passare una giornata in mezzo alla natura. Passeggiando verranno illustrate alcune tra le più conosciute piante aromatiche e commestibili, visitando il bosco e le campagne dove vivono cavalli, mucche, asini, lama e maialini. In caso di mal tempo la visita verrà rinviata alla domenica successiva.