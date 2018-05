A Bordighera Alta una serie di incontri con i candidati sindaci: tutti gli appuntamenti

Bordighera. Un gruppo estemporaneo di cittadini di Bordighera Alta ha organizzato l’incontro con le liste che si sono proposte per amministrare Bordighera e che si presenteranno alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno. Le serate saranno concentrate nella seconda metà di maggio e si svolgeranno presso i locali di Santa Rosa a partire dalle ore 20,45. E’ stato preparato un programma in 10 punti per rimarcare gli argomenti che più stanno a cuore ai residenti, con l’auspicio di poter ottenere opportuni interventi. Sarà l’occasione per conoscere i vari candidati e confrontare le nostre proposte e i loro programmi. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare per essere protagonista di questa importante scadenza amministrativa.

Di seguito il calendario degli appuntamenti, che avranno luogo a Santa Rosa a partire dalle 20,45:

Giovedì 17 maggio: incontro con la lista “Civicamente Bordighera” del candidato sindaco Mara Lorenzi

Mercoledì 23 maggio: incontro con la lista “Insieme si cambia” del candidato sindaco Donatella Albano

Giovedì 24 maggio: incontro con la lista “Bordighera vince” del candidato sindaco Vittorio Ingenito

Mercoledì 30 maggio: incontro con la lista “Progetto Bordighera” del candidato sindaco Giacomo Pallanca

Giovedì 31 maggio: incontro con la lista “Semplicemente Bordighera” del candidato sindaco Giuseppe Trucchi.