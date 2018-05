Sanremo. Il circolo PD Levante evidenzia con soddisfazione i primi risultati raggiunti a seguito del sopralluogo dell’assessore Giorgio Trucco, avvenuto il mese scorso insieme a Flavio Di Malta ed ai membri del direttivo del Circolo Levante PD.

Era da lungo tempo che non veniva eseguita la pulizia dei parcheggi comunali nei pressi della case popolari in via Lamarmora e della piscina in Via della Mercede. Auto in totale stato di abbandono, rifiuti ingombranti di ogni genere, sacchetti dell’immondizia e siringhe occupavano i posti dedicati alle auto per la sosta, generando degrado e pericolo all’igiene pubblica. Grazie ad un importante intervento di Amaie Energia concordato con gli uffici comunali, finalmente la situazione è tornata alla normalità.

Soprattutto in via Lamarmora nei pressi delle case popolari, dove è di recente realizzazione lungo i giardini un passaggio pedonale utilizzato dai residenti per raggiungere la scalinata posta a valle, il parcheggio era occupato da numerose auto abbandonate ed era diventato una discarica abusiva a cielo aperto.

Il direttivo del circolo PD Sanremo Levante ringrazia per il lavoro di squadra avvenuto tra l’Assessore Giorgio Trucco, Amaie Energia e gli uffici comunali che ha portato a questi risultati. Anche nella frazione di Bussana è stato eseguito un sopralluogo dell’Assessore insieme ai membri del direttivo di circolo, la scorsa settimana. Numerose le segnalazioni presentate dai residenti quali la segnaletica stradale, le buche sull’asfalto, la manutenzione degli immobili comunali.

“Siamo a conoscenza della limitata possibilità di spesa del Comune di Sanremo, il contatto diretto col territorio serve ad individuare le priorità e le constatare le situazioni più critiche, sulle quali intervenire appena possibile” evidenzia il circolo sanremese .

Il lavoro del circolo PD Sanremo Levante proseguirà concentrandosi sulla vendita del deposito della Riviera Trasporti in corso Cavallotti ed il progetto conclusivo dell’Hotel a Portosole, che prevede alcuni interventi da realizzare anche nel quartiere San Martino.