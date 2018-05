Imperia, giovedì 24 maggio incontro sui temi cultura, associazionismo, sociale e borghi organizzato dalla Cumpagnia de l’Urivu

Imperia. Scrive l’Associazione Culturale “Cumpagnia de l’Urivu”.

“Come Associazione Culturale Cumpagnia de l’Urivu quindi, attiva da 41 anni in città, abbiamo deciso di invitare TUTTI i candidati Sindaco per un pomeriggio di confronto sul tema cultura, associazionismo, sociale ma anche gestione degli nostri borghi, centri storici, (Parasio).

Nel mondo di oggi l’evoluzione e la propagazione dei mezzi di comunicazione, di informatizzazione ma più in generale dello sviluppo tecnologico continua a portare a vertiginose e incisive modifiche della società e delle forme di interazione; in tanti si lamentano di un profondo ridursi delle forme di interazione interpersonale, e un aumentare della disgregazione dei rapporti, e quindi ad un conseguente individualismo e isolamento.

Da più parti si assiste però , oltre che al costante impegno di realtà come la nostra, al nascere e svilupparsi di nuove forme di attività attraverso tipologie diverse e diffuse di aggregazione sociali.

Le domande verranno inviate qualche giorno prima per permettere ai candidati di focalizzare l’efficacia delle risposte . Visto il numero di candidati e sperando che l’obiettivo comune del pomeriggio sia il trasmettere la propria visione sui temi alla cittadinanza le risposte avranno anche un tempo massimo di esposizione. Sarà nostra cura produrre un piccolo resoconto degli interventi.

Ma perché questo incontro e questo invito?

Abbiamo pensato che questa poteva essere una occasione di incontro per tutti gli operatori del settore ma anche un modo per consegnare ufficialmente a tutti i candidati una fotografia delle nostre attività, delle nostre osservazioni, proposte e delle nostre esigenze e conoscere i loro programmi a riguardo .

Le risorse a livello centrale sono sempre più ridotte e quindi anche i fondi destinati a cultura, eventi e manifestazioni e sociale e proprio solo attraverso una concertazione di tutte le nostre attività le Istituzioni possono continuare a garante o magari migliorare i servizi necessari al corretto sviluppo della vita della città.

Chiunque abbia interesse è invitato giovedì e nel caso può prima inviarci alla mail cristinaviano@yahoo.it proposte, iniziative già esistenti da destinare ai candidati Sindaco della città di Imperia

E’ necessario impegnarsi a proporsi alla cittadinanza in modo unitario attraverso un calendario unico coinvolgendo in rete le nuove realtà come cooperative, Onlus, imprese individuali partendo da una standardizzazione e semplificazione modulistica, costi locali pubblici di proprietà comunale provinciale in affitto a Associazioni, o realtà simili, semplificazioni delle procedure per fare attività e condivisione infrastrutturali per eventi come palchi, gazebi, sedie, cucine trasportabili per eventi culinari, organizzazione per raccolta differenziata durante gli eventi, etc etc , mezzi di trasporto per diversamente abili o anziani ma anche cittadini per ridurre uso auto in occasione eventi .

Sarà nostra premura consegnare insieme a Voi il nostro operato e renderci disponibili come un punto di inizio per la redazione di un manifesto culturale da un punto di vista contemporaneo, proiettato nel futuro del settore culturale e sociale della Città di Imperia.

L’adesione alla vita associativa ha sempre rappresentato per la popolazione una esperienza di crescita personale e di partecipazione attiva.

Il coinvolgimento in attività collettive volte alla difesa delle tradizioni e storia locali, dei diritti dei cittadini e dei soggetti svantaggiati (giovani, anziani, malati, minoranze, donne, studenti, etc) aiuta i cittadini a sviluppare e mantenere un profondo senso di appartenenza alla società civile fondamentale in questo periodo storico a prescindere dal colore politico”.