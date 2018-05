Dolcedo, al via la 3^ edizione dell’Expo Val Prino: il programma degli eventi nel weekend

Dolcedo. Sabato 19 e domenica 20 maggio si svolgerà il tradizionale “Expo Val Prino”.

Il programma

SABATO 19 MAGGIO

Ore 10.00 Inaugurazione III edizione Expo Val Prino e apertura degli stand

Ore 10.00 La natura in Val Prino: Dolcedo – Prelà – Valloria – Passo della Valle – Ripalta – Dolcedo. Camminata di facile/media difficoltà. Partenza da Dolcedo piazza Doria. In compagnia di Gert Heller. Per info 348 6045164 gertheller@alice.it

Ore 10.30 Convegno Per una riqualificazione del Monte Faudo e del Monte Follia. “Il Monte Faudo: culla di storia e civiltà, risorsa turistica ed ambientale”. Sala san Domenico

Dalle ore 11.00 alle ore 19.30: Degustazioni di cibo di strada a cura delle Associazioni e delle Pro loco dell’Unione Val Prino. Piazza don Minzoni

Dalle 14.30 Gara di petanque a sorteggio con poule. Organizzata dalle Associazioni “Antica Contea di Pietralata” e “U Casô Novü . Campo sportivo di Dolcedo (iscrizioni a partire dalle ore 14.00). Per info, regolamento e iscrizioni: 335 7814641 – sergio.milazzo77@gmail.com

Ore 15.00 Dimostrazione di Arti Marziali a cura dell’associazione A.S.D Infinity JuJitzu. Campo

sportivo

Ore 16.00 Esibizione alunni Scuola di Arpa della Prof. Marcella Grossi. Via De Amicis

Ore 17.30 Presentazione del libro “ 1,2,3 ..Tocca a te” Romanzo collettivo del Banchero. A cura di Giuseppe Rabezzana. Piazzetta S.Tommaso

Dalle 17.00 Esibizione di danza a cura di A.S.D. New Movanimart di Imperia. Campo sportivo. Per info Roberta 349 5665110, Francesca 338 4695419

Dalle 18.00 alle 19.30 Degustazione guidata dei vini del territorio A cura della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (F.I.S.A.R.) Imperia – Savona. Sala San Domenico

Ore 18.30 Esibizione Musicale Gruppo Drink Again Tributo a De Andre’. Piazzetta San Tommaso

Ore 19.30 Chiusura stand

DOMENICA 20 MAGGIO

Ore 9.30 Apertura degli stand

Dalle 11.00 alle 19.30: Degustazioni di cibo di strada a cura delle Associazioni e delle Pro loco dell’Unione Val Prino. Piazza don Minzoni

Ore 14.30 Visita di Dolcedo con Jose Silvano e Paola Rubaudo. Appuntamento in Piazza Doria, stand del Comune di Dolcedo. Durata ca. 90 minuti. Per info 333 3995552

Dalle 16.00 Esibizione di danza a cura di A.S.D. New Movanimart di Imperia. Campo sportivo

Ore 16,30 Presentazione del libro “Racconti davanti al focolare- viaggio sui sentieri della memoria” di Giovanni Gandolfo a cura di Barbara Gibellini. Piazzetta San Tommaso

Ore 17,30 Dimostrazione di Karate della Scuola Fudoshi Karate di Pietra Ligure, sotto la direzione del Maestro Dario Regina. Campo sportivo