Il Casinò di Sanremo si trasforma in un set: servizio di moda per Vogue Cina e diretta di Radio Uno

Sanremo. Il Casinò di Sanremo è sempre un set televisivo e radiofonico tra i più richiesti. Nelle scorse settimane ha accolto il reportage fotografico di Vogue che uscirà nei prossimi mesi nei paesi asiatici. Questa mattina le sale da gioco si sono aperte per la diretta di Radio Uno. Mauro Specchia, inviato della trasmissione “Gioco a premier” condotta da Gherardo Greco, direttore di rete, ha parlato con il consigliere Olmo Romeo presidente di Federgioco della realtà del Casinò di Sanremo.

Una piacevole chiacchierata sui temi legati al nuovo modo di concepire il gioco e sulle strategie dell’accoglienza. Era presente anche il responsabile del settore Gioco Lavorato, Carlo Spelta. “Il nostro è un Casinò aperto e disponibile ad ogni forma promozionale che possa esaltarne la bellezza e le sue offerte”- dice il consigliere Olmo Romeo, presidente di Federgioco- “Nei prossimi mesi, Vogue uscirà in Cina con un reportage dedicato alla moda invernale in parte redatto nelle nostre sale e davanti a Porta principale. Una forte promozione al nostro Casinò in un’area decisamente interessante e per un target tra i più richiesti.

Oggi abbiamo piacevolmente partecipato a questa trasmissione tra le più seguite del palinsesto radiofonico della radio di Stato, che ci ha fatto raggiungere centinaia e centinaia di ascoltatori. Ringrazio per le opportunità e rinnovo l’invito a considerare il Casinò di Sanremo, anche come un elegante ed accogliente set per le più diverse forme di espressione mediatica” . Tra i film e le trasmissioni che hanno richiesto la “partecipazione” del Casinò di Sanremo negli ultimi mesi :”Fortunata” per la regia di Sergio Castellito, la fiction “Rosy Abate“, lo spot Chanel e le trasmissioni legate al Festival di Sanremo.