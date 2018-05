Sanremo, riunita la giuria del concorso “Dalle pietre al cielo”, sabato 12 maggio la premiazione

Imperia. Sabato 28 aprile si è riunita la giuria del concorso dalle pietre al cielo bandito dall’Associazione Pigna Mon Amour in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo, per valutare i lavori inviati dalle scuole e dalle persone che hanno voluto dare una personale immagine della città vecchia. Soddisfatta la Presidente della giuria, dott.ssa Teresa Vicentini “come prima edizione del premio c’è stata una buona adesione sia delle Scuole, sia della cittadinanza.

Ciò significa che la popolazione di Sanremo conserva ancora un legame con il centro storico e le sue vecchie e nuove dinamiche.” Particolare apprezzamento va al lavoro compiuto dagli insegnanti e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Via Volta, dell’ITT “E. Ruffini”, dell’IIS “C. Colombo” e del Liceo “G.D. Cassini” che hanno dedicato tempo ed energie a questo progetto; il premio per le scuole è intitolato a Gabriele Sabattini, lo sfortunato studente che non ha potuto concludere il proprio ciclo di studi per il tragico incidente accadutogli all’indomani dell’Esame di maturità. Bella anche la partecipazione della cittadinanza, che ha accolto bene l’iniziativa offrendo le proprie immagini, idee e fantasie.

La premiazione avverrà sabato 12 maggio nella ex Chiesa di Santa Brigida alle ore 18.00. Ancora una volta saranno protagonisti gli studenti, poiché sono i ragazzi del Cassini che allestiranno la sala e gestiranno l’evento in attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Tutti i lavori che hanno partecipato saranno esposti per chiunque voglia guardare, leggere e scambiare pensieri sulla Pigna di Sanremo.