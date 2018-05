2018 anno europeo del patrimonio culturale: a Cervo la rassegna letteraria

Cervo. In occasione de Il Maggio dei libri, la campagna nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Comune di Cervo in collaborazione con la Cooperativa culturale A.R.C.A. propone alcuni incontri letterari soprattutto in relazione al 2018 come Anno europeo del patrimonio culturale, uno dei temi della manifestazione: “Un anno per scoprire il nostro patrimonio culturale, in tutte le sue manifestazioni materiali, immateriali e digitali, quale espressione della diversità culturale europea ed elemento centrale del dialogo interculturale. Il patrimonio racconta storie, viene costantemente reinterpretato, è in continua evoluzione. […] “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro

Il delegato alla cultura del Comune di Cervo Annina Elena in questi anni ha fatto sì che il valore della lettura possa diventare un elemento chiave della crescita personale, culturale e civile di ogni individuo promuovendo rassegne letterarie, incontri gli autori dei maggiori premi letterari, oggi Maggio dei libri con le famiglie e gli alunni delle scuole

Leggere insieme- incontro con i genitori

( sede: scuola primaria 18 maggio h.16.30)

Incontro aperto ai genitori e a chi si occupa dei bambini per consigli, idee, momenti di riflessione e confronto sulla pratica della lettura ad alta voce in famiglia, su come, quando, quanto, dove e cosa leggere… per far crescere con i libri i nostri ragazzi, ricordandoci che “le avventure e le esperienze accumulate lungo il percorso (di lettura) hanno determinato un cambiamento, hanno accresciuto la conoscenza di sé e del mondo, sono state occasioni di crescita e di trasformazione”. (,B.Tognolini)

Incontri con gli alunni di Cervo

Scuola infanzia ( 5 anni)- Bastione di mezzodì)

Vuoi essere pirata o cervese? Assaporando l’atmosfera di quei concitati momenti, tra verità e mito, si impara in modo insolito e avventuroso, attraverso una lettura animata, una stagione storica che ha interessato e impaurito tutta la costa ligure.

( ultimo anno della Scuola dell’infanzia di Cervo)

Letture(non solo)mitologiche a Palazzo Viale (classe 4° scuola primaria)

Viaggio attraverso le storie raccontate dagli affreschi e dalle tele che caratterizzano le sale di Palazzo Viale, con le loro scene, ambientazioni e personaggi. Si entrerà nel favoloso mondo dell’arte attraverso la narrazione fiabesca dei miti, delle storie familiari che trapelano dalle decorazioni parietali.

( classe quarta della Scuola primaria di Cervo)