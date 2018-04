Zona franca di Ventimiglia: l’onorevole Di Muro scrive a Governo e Regione

“Con la pubblicazione della circolare ministeriale del 9 aprile scorso sono diventate pienamente operative le agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona Franca Urbana di Ventimiglia. E’ sicuramente una bella notizia per Ventimiglia e la provincia di Imperia, ma non dobbiamo farci prendere dal facile entusiasmo, dobbiamo anzi lavorare tutti insieme per sviluppare appieno le potenzialità della Zona Franca” – ha dichiarato l’on. Flavio Di Muro.

“In ragione della misura nazionale prevista per l’inizio di maggio, occorre mettere in sinergia le misure di carattere regionale, ovvero i cinque milioni di euro che la Giunta Toti, su proposta dell’assessore Rixi ha stanziato per la zona intemelia, con cui verranno elaborati bandi volti alla creazione di nuove imprese e aiuti agli investimenti delle imprese esistenti. Ho scritto una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico e all’Assessore regionale allo Sviluppo Economico per rappresentare la necessità di costituire, quanto prima, un tavolo di armonizzazione, al quale ritengo opportuno partecipassero tutti gli enti coinvolti e le associazioni di categoria, così da massimizzare l’efficacia degli strumenti e delle misure messe in campo, evitando sovrapposizioni e assicurando la compatibilità e complementarietà delle azioni di sostegno che verranno intraprese”- conclude l’on. Di Muro “Soprattutto per le piccole e micro imprese non bastano gli sgravi fiscali, ma occorre una politica di incentivi e di risorse fresche che aiutino le imprese nella loro fase di start up o che contribuiscano al consolidamento delle imprese sul territorio con conseguente aumento dell’occupazione”.

