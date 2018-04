Bordighera. Due uomini sono rimasti feriti in una rissa scoppiata all’interno della “Istanbul Kebap Pizza da Oscar” al civico di 175 di via Vittorio Emanuele II.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera e uno della Croce Azzurra di Vallecrosia che hanno soccorso i feriti per poi trasportarli al punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles e al pronto soccorso del Borea di Sanremo. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.

Restano da chiarire i motivi alla base della lite scoppiata intorno alle 19. Sul caso indagano i carabinieri.