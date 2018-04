Visite gratuite guidate alla scoperta di Dolceacqua e dei paesi dell’entroterra nel fine settimana

Dolceacqua. Si alza il sipario su Expo Val Nervia e Val Verbone. Da domani al 25 aprile, tradizionale appuntamento con profumi e colori nel borgo dei Doria. Un lungo weekend alla scoperta di Dolceacqua e dei paesi dell’entroterra, grazie alle visite guidate gratuite (su prenotazione).

L’appuntamento è organizzato da PromoRiviere, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con il Comune di Dolceacqua, gli altri centri delle valli coinvolte, Città dell’Olio e associazioni di categoria. La manifestazione va a braccetto con l’evento “Carrugi in Fiore”: in programma itinerari e visite guidate, degustazioni e stand di prodotti tipici, animazioni e performance teatrali. Quattro giorni all’insegna di turismo, arte e cultura.

Per quanto riguarda le visite sabato mattina l’itinerario coinvolge Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Apricale e Isolabona (partenza alle 10); sabato pomeriggio da Bordighera si raggiungerà Vallebona e quindi Dolceacqua (partenza da Bordighera alle 14.30); domenica mattina infine l’itinerario unirà Dolceacqua, Pigna, Buggio e Castelvittorio (partenza alle 10 da Dolceacqua).

In vetrina le ricette tradizionali, i prodotti della terra e le eccellenze, come il Rossese di Dolceacqua, i fagioli bianchi di Pigna, il pane nero, le cubaite, il turtun, dolci e torte salate, l’olio extravergine e le conserve, i fiori. Spazio anche agli artigiani, all’antiquariato, al vintage, ai prodotti biologici. Stand con vendita, presentazioni e degustazione.