Villa Faraldi celebra il 73° anniversario della Battaglia delle Fontanelle

Villa Faraldi. Domenica 22 aprile si terranno le celebrazioni per il 73 Anniversario della Battaglia delle Fontanelle.

Una lapide posta sulla Piazza XII Aprile ricorda infatti un episodio legato alla seconda guerra mondiale e in particolare ad una rappresaglia delle forze militari naziste che coinvolse il 12 aprile 1945 in modo drammatico la popolazione i partigiani nascosti e raccolti nell’entroterra e il Parroco di allora don Ghiglione il quale si dimostrò figura di grandi principi offrendosi ostaggio ai tedeschi in cambio della salvezza della popolazione.

Alle 9 verrà celebrata nella Chiesa di San Lorenzo una messa a ricordo di tutti i caduti e a seguire alla presenza di autorità civili e militari le orazioni ufficiali del sindaco di Villa Faraldi Corrado Elena e di Alixia Patri, presidente della Sezione Anpi “Fischia il Vento” Camera Territoriale del Lavoro di Imperia.

Durante la celebrazione verranno ricordate in particolare le figure di Felice Cascione, il comandante partigiano imperiese a cento anni dalla sua nascita e di Mina Garibaldi la staffetta partigiana del Golfo Dianese, recentemente scomparsa e sempre presente alle celebrazioni. “Si ringrazia sentitamente l’Anpi di Imperia e la sezione Anpi del Golfo Dianese per la collaborazione e la presenza continua sul territorio con tutte le iniziative legale ai valori della Resistenza” – affermano gli organizzatori.