Viabilità del Tenda in condizioni disastrose: il sostegno di Sanremo On all’iniziativa “LiberTenda”

Sanremo. La rete d’impresa “Sanremo On” sostiene l’iniziativa della sorella “Limone On” per la viabilità del Colle di Tenda ancora in condizioni disastrose.

Si chiama “LiberTenda e della viabilità di accesso” l’iniziativa lanciata da Limone On insieme alla Lift e ai Comuni interessati per sollecitare il completamento della nuova galleria del colle e l’eliminazione di tutti i problemi attuali della viabilità. Un interesse che accomuna sicuramente gli associati di tutte le due reti d’impresa e per questo l’iniziativa va sostenuta pienamente.