Ventimiglia, sindaco Ioculano (Pd) su pulizia Roja: “Sgombero in programma da diversi mesi”

Ventimiglia. Anche il sindaco della città di confine, Enrico Ioculano (Pd), ha assistito a parte delle operazioni di pulizia e smantellamento dell’accampamento abusivo creato sul greto del fiume Roja. “Era uno sgombero in programma da diversi mesi, che abbiamo definito in queste ultime settimane con la Prefettura”, ha dichiarato, “Abbiamo deciso di intervenire, a fronte di una situazione di assoluta illegalità, pericolosa per gli abitanti del quartiere e per chi frequentava il greto. A questo punto ho deciso di firmare l’ordinanza. Ci auguriamo che sia passato il segnale giusto. L’unico punto di riferimento per i migranti deve restare il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa”.