Ventimiglia, sindacati e mondo della cooperazione sociale a confronto alle serre della Spes di Varase

Ventimiglia. Mercoledì 11 Aprile alle ore 9.30, presso le Serre della Spes di località Varase, CGIL CISL e UIL ascolteranno le testimonianze di associazioni e cooperative sociali del territorio impegnate in percorsi di inclusione ed inserimento sociale per le fasce deboli della popolazione. Moltissimi gli operatori coinvolti. Ricordiamo che la cooperazione sociale in Provincia di Imperia occupa, impegnati in assistenza, reinserimento sociale, educazione e promozione del territorio, più di 400 addetti. Più di 300 di questi sono soci lavoratori (dati Bilanci di missione Confcooperative/Legacoop 2016) . Anche associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato sono

protagoniste di questa straordinaria iniziativa, esperienza inclusiva che rappresenta non solo un fenomeno virtuoso sul piano sociale, ma anche in termini di sviluppo

economico. Associazioni e cooperative avanzeranno certamente proposte per aprire un tavolo di confronto con le istituzioni ed i sindacati per aumentare l’occupazione delle fasce deboli.