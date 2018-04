Ventimiglia, sgombero sul greto del Roya: la soddisfazione della sezione provinciale di Forza Nuova

Ventimiglia. Scrive il coordinamento provinciale di Forza Nuova in merito allo sgombero sul greto del fiume Roya.

“Vorremmo esprimere la nostra grande soddisfazione per le operazioni di sgombero dell’accampamento dei migranti sul fiume Roya.

Riteniamo che questo intervento fosse assolutamente indispensabile per porre fine ad una situazione di elevato degrado che non doveva e non poteva in nessun modo protrarsi ancora a lungo.

Ricordiamo che già nel mese di Gennaio la sezione di Forza Nuova di Ventimiglia, in collaborazione con quella di Sanremo, aveva provveduto ad inoltrare un esposto inviato a tutti gli organi competenti segnalando le varie situazioni di alta pericolosità sotto tutti gli aspetti. Adesso che un primo fatto è stato fatto, ci auguriamo che la situazione venga gestita nel migliore dei modi, garantendo ai cittadini di Ventimiglia un graduale ritorno alla normalità”.