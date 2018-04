Ventimiglia. E’ costata € 15.180,00 comprensivi dell’IVA al 10%, la pulizia dell’area del fiume Roja dove i migranti avevano creato un accampamento abusivo, installando oltre cento tra tende e baracche in legno. Il costo è comprensivo della rimozione dei rifiuti e della disinfestazione dell’ area del greto del fiume compresa tra il Ponte Doria e il Ponte Autostradale.

Si tratta del quinto intervento di pulizia straordinaria del greto del Roja affidato alla Docks Lanterna di Genova, ditta che gestisce l’igiene urbana in città, dal giugno 2017 per un totale di 82.500,00 euro.

Nel dettaglio: il primo intervento, autorizzato con determinazione numero 642 del 23 giugno 2017 nel tratto del fiume Roja che va dal Ponte Autostradale al Ponte Doria era costato € 23.100,00; il 1 agosto 2017, con determinazione numero 770, era stato autorizzato un secondo intervento per complessivi € 20.790,00. E sempre nello stesso tratto del fiume, il 20 novembre 2017, il comune aveva predisposto una terza pulizia straordinaria per importo complessivo di € 13.750,00; mentre il 7 febbraio 2018 erano state sgomberate le fornici di deflusso delle acque fluviali del Ponte ferroviario corrente su via Tenda, per un importo complessivo di € 9.680,00.