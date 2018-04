Ventimiglia, precipita da diversi metri in via Garibaldi: grave un uomo

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi stamane in via Garibaldi, nel centro storico, per un uomo che sarebbe caduto da diversi metri di altezza.

Sul posto sono accorsi i volontari della Croce Rossa di Ventimiglia e il personale sanitario del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso di massima gravità.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.