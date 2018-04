Ventimiglia piange Ninapaola Viale, storica prof di italiano all’Istituto Fermi

Ventimiglia. Ha suscitato profondo cordoglio in città la scompara a 71 anni della professoressa Ninapaola Viale in Fedon. Era una persona molto conosciuta e apprezzata nella città di confine. Storica docente di Italiano presso l’Istituto Fermi, nel corso della sua carriera, di oltre quarant’anni, ha sempre dimostrato senso del dovere e passione per l’insegnamento ricevendo testimonianze di stima e di affetto dagli alunni, dai loro genitori e dai colleghi. Con la stessa discrezione e riservatezza dimostrata in vita, ha affrontato con lucidità e consapevolezza la sua breve ma inesorabile malattia, dimostrando a chi le era accanto grande forza d’animo e dignità.

Ha amato profondamente la sua città, le sue radici, gli incontri culturali, l’arte, la musica classica, la natura. Era legatissima alla sua famiglia, per la quale non si è mai risparmiata, ma si prodigava anche a soccorrere e aiutare chiunque a suo parere ne avesse bisogno. La nascita del suo adorato nipotino Leon ha rallegrato gli ultimi due anni della sua vita, riempiendo il suo cuore di tanto amore e di tanta gioia. Mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta e hanno potuto apprezzare le sue doti di bontà, ma soprattutto lascerà un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari : il marito Mario, la figlia Ilaria e l’amato fratello Giovanni con Anna Maria e Giacomo.

Come scriveva S. Agostino:“Quelli che noi piangiamo non sono assenti, ma soltanto invisibili. Essi tengono i Loro occhi, pieni di gloria , fissi nei nostri pieni di pianto “.