Ventimiglia. E’ iniziata ieri sera e continuata fino a notte inoltrata la disinfestazione del greto del Roja dove, fino allo scorso mercoledì, erano accampati i migranti. Gli operatori della Docks Lanterna, la ditta che gestisce l’igiene urbana in città, hanno battuto tutta l’area con appositi mezzi spruzzando una sostanza antiparassitaria allo scopo di eliminare ogni possibile batterio e parassita presente.

Le operazioni non hanno riguardato solo le sponde del fiume ma anche tutto il quartiere delle Gianchette e parte di Roverino.

Come più volte sottolineato dalle istituzioni, gli stranieri in attesa di oltrepassare il confine con la Francia non potranno più posizionare tende o costruire capanne sulle sponde del fiume. Nessuno vieterà loro, invece, di stazionare nell’area: potranno vivere sul greto del Roja, dunque, ma solo all’aperto.