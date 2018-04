Ventimiglia, la presentazione del libro di Salvatore Vento alla biblioteca Aprosiana

Ventimiglia. Un partecipato incontro si è realizzato nel pomeriggio del 5 aprile presso la Biblioteca Aprosiana in occasione della presentazione del libro del sociologo Salvatore Vento intitolato “Karl Marx il dialogo ritrovato di un cristiano sociale”, ottimi spunti al dibattito sono arrivati da Giuseppe Famà (Ass.XXV Aprile), dal prof. liceale Bruno Minazzo e dal figlio Francesco ,studente universitario, con il coordinamento di Giorgio Loreti (Cittadinanza attiva) sono intervenuti altri concittadini.

L’intervista “immaginaria” a Karl Marx (1818-1883) , ha precisato l’autore del libro (Aracne edizioni), nasce nell’ambito delle riflessioni sulla caduta del muro di Berlino del 1989 e la fine del ciclo storico iniziato con la rivoluzione russa del 1917. Il novecento è stato fortemente caratterizzato dalla attiva presenza del pensiero di Karl Marx ; come ha potuto influenzare tanta gente e tanti militanti politici In tutto il mondo ? Cosa proporrebbe oggi il filosofo-economista tedesco in questo mondo “globalizzato” soprattutto per ridurre le ingiustizie sociali e il riscatto dei più deboli ? Nel corso dell’incontro è stata ricordata la recente programmazione del film di Raol Peck ( indicato con 4 stelle) e intitolato “Il giovane Karl Marx”, racconta del rapporto di amicizia con Engel in una dimensione più umana del filosofo di Treviri. Val la pena di andare a vederlo prossimamente in Riviera.